Le prix des timbres-poste va augmenter

Cette révision des tarifs des timbres-poste serait mise en place pour compenser partiellement l'augmentation des coûts par lettre distribuée, causée par la forte diminution du courrier papier (31% en moins sur cinq ans) face au digital.

A partir du 1er janvier 2022, pour les envois en Belgique, une distinction s’applique entre tarifs Prior et Non Prior : pour le timbre-poste Non Prior (distribution dans les 3 jours ouvrables), le tarif sera de 1,19 euro à l’unité et 1,16 euro par 10 ; pour les Prior (distribution le jour ouvrable suivant), le tarif passera à 1,89 euro à l’unité et 1,86 euro par 10.

De plus, le tarif d'affranchissement d'un envoi normalisé expédié en Europe passera à 2,09 euros à l'achat de minimum cinq timbres-poste, et à 2,23 euros pour un achat à l'unité. Pour les envois expédiés hors Europe, le tarif international s'élèvera à 2,31 euros à partir de cinq timbres-poste et à 2,45 euros à l'unité.

Hausse de près de 5 %

À l’heure actuelle, plus de 80 % des clients choisissent un timbre-poste Non Prior pour affranchir leurs envois. Et 95 % des clients achètent un feuillet de timbres-poste (10 ou plus) et optent ainsi pour le tarif le plus bas, après bpost.

La hausse tarifaire moyenne pour 2022 de tous les produits de courrier national sera d'environ 4,7 %. Pour conclure, les clients peuvent calculer le prix de l'affranchissement eux-mêmes via le site webwww.bpost.be/tarifs.