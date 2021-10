Budget fédéral : Voici les mesures qui vont faire mal au portefeuille... ou le soulager

Hausse du salaire minimum : le 1er avril, une hausse du salaire minimum, déjà décidée, interviendra. Mais s'y ajouteront deux réformes: celle de la cotisation de crise et celle de l'amélioration du bonus emploi. "On ne sait pas prédire ce que va donner exactement comme résultat", admet le ministre Vandenbroucke. "Mais cette réforme sera importante pour les gens qui sont actifs et gagnent un salaire bas ou moyen."