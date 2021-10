Afin d'informer ses clients sur la durée de vie des appareils, la chaîne de magasins d'électroménager Vanden Borre lance un baromètre de durabilité pour le gros électroménager. Il concerne les appareils électroménagers des catégories réfrigération, cuisson et lavage : réfrigérateurs, fours, plaques de cuisson, lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle. À l'aide du baromètre de durabilité, les clients peuvent comparer les marques par catégorie de produits. Les produits sont notés sur 200 points, une moyenne d'un score de fiabilité et d'un score de réparabilité. Le score de fiabilité est calculé sur la base du nombre d'appareils sous garantie, réparés et échangés par le service après-vente en 2020 par rapport au nombre total d'appareils vendus. Le score de réparabilité est basé sur le rapport entre les réparations et les échanges et la disponibilité des pièces de rechange.

Plus le score moyen de durabilité est élevé, plus il y a de chances que l'appareil fonctionne de manière optimale pendant longtemps et - en cas de défaut - qu'il puisse être réparé. Le baromètre de durabilité couvre seize types de produits et 22 marques. Vanden Borre veut être un exemple dans le domaine de la durabilité. "Vanden Borre collabore avec les différentes marques pour prolonger la durée de vie des produits en les rendant plus fiables et réparables",déclare Charles-Henri de Maleissye-Melun, PDG de la Fnac Vanden Borre.

Les premières données du baromètre de durabilité montrent que toutes les marques ne disposent pas de pièces de rechange en stock pendant la même durée. Les fours encastrables sont ceux pour lesquels la disponibilité des pièces de rechange est la plus longue, c'est-à-dire dix ans. Ce sont également les appareils électriques qui sont le plus souvent réparés, plutôt que d'être remplacés par un nouvel appareil. Mais il existe également des différences au sein des catégories de produits. Par exemple, les modèles de réfrigérateurs de type armoire sont beaucoup plus fiables que les réfrigérateurs dits américains. En ce qui concerne la réparabilité, les tables de cuisson à induction obtiennent de meilleurs résultats que les tables de cuisson en céramique.