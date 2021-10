Les prix du gaz baissent grâce à la météo

La météo venteuse fait pression sur les prix européens du gaz. Selon les estimations, les éoliennes vont en effet tourner à plein régime jeudi au Royaume-Uni et en Allemagne. Le temps relativement doux fait également baisser le cours du gaz.

Le prix du mégawattheure (MWh) pour le gaz reculait de 3,7 % mardi matin sur le marché de référence néerlandais, à 90,49 euros. La semaine dernière, il avait encore dépassé les 100 euros et il avait même connu un pic à 160 euros début octobre. Les prix du gaz ont flambé ces dernières semaines avec la reprise économique, une météo froide, des stocks de gaz en baisse en Europe et des infrastructures en maintenance. La flambée des prix a poussé des grandes entreprises à réduire leur production et fait craindre une forte hausse de la facture des ménages européens.