Une pétition pour demander un accès plus stable et plus rapide aux services des Finances fait un tabac. Elle rassemble plus de 3 600 signataires professionnels du chiffre. Pour l'experte-comptable Morgane Depriez, qui l'a lancée, la profession est face "au mur des Finances". Le SPF Finances et le ministre Van Peteghem s'en défendent.