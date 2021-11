Test Covid pour symptômes légers : le salaire des travailleurs garanti jusqu'au résultat

Les travailleurs présentant des symptômes légers de type Covid-19, et qui sont sommés par l'outil en ligne du gouvernement de passer un test, continueront, pendant qu'ils se mettent en quarantaine, à recevoir leur salaire jusqu'à ce qu'ils reçoivent le résultat du test. Selon le syndicat chrétien ACV, une nouvelle convention collective de travail a été signée vendredi au Conseil national du travail (CNT).

Le raisonnement est le suivant : toute personne qui pense avoir été infectée et à qui l'on conseille, via l'outil, de faire un test, a intérêt à éviter tout contact avec d'autres personnes en attendant le résultat du test. La garantie salariale est limitée au temps nécessaire pour le test et son résultat, et s'applique à un maximum de 36 heures. Dans ce laps de temps, il doit être possible d'obtenir un résultat avec les tests antigéniques rapides. Le régime est pour l'instant valable jusqu'au 28 février 2022 et les employés peuvent y avoir recours trois fois au maximum.

Il y a quelque temps, le gouvernement a lancé un questionnaire en lignepour les personnes qui, sur la base de symptômes légers, soupçonnent qu'elles pourraient être infectées par le coronavirus. Après avoir rempli la liste, on leur indique si un test Covid est indiqué ou non, et s'ils doivent contacter leur médecin traitant. L'outil, qui crée un certificat d'absence pour l'employeur, n'est pas destiné aux personnes qui présentent des symptômes ou des plaintes graves. Il leur est conseillé de contacter immédiatement leur médecin généraliste.

Enfin, l'outil n'est pas non plus adapté à d'autres situations dans lesquelles un test peut être approprié (par exemple, en cas de contacts à haut risque, de Covid Safe Ticket, de voyage, etc.).