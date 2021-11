Comment devenir millionaire avant l'âge de la retraite simplement en épargnant

D'après le dernier baromètre ING paru la semaine dernière, 56 % des Belges ont peur de ne pas être capables de maintenir leur niveau de vie actuel avec leur seule retraite. Et ce sont 70 % des moins de 55 ans qui partagent cette inquiétude.

Comment pallier cette difficulté ? Une solution accessible à tous et qui permet de se rassurer est d'épargner chaque mois en vue de la fameuse retraite. Plus encore, le site de comparaison financière Nerdwallet a réalisé une analyse qui montre de quelle manière mettre de côté pour... devenir millionaire, et ce avant l'âge de la retraite.

Le site a pris l'hypothèse d'un travailleur qui partirait de zéro niveau économies. De plus, sachant que la plupart des banques belges proposent un taux d’intérêt de 0,11 % pour les livrets d'épargne, le calcul considère qu'une partie de l'argent est investi ailleurs que sur le compte épargne de base. Ainsi, le rendement annuel pris pour référence par Nerdwallet est de 6 %.

Commencer le plus tôt possible

Avec un rendement de 6 % donc, si l'on commence à épargner à 25 ans sur la base de 440 euros par mois, il est possible d'atteindre le million d'euros d'épargne à 42 ans. Par contre, si la totalité des fonds mis de côté l'est sur un compte épargne classique au rendement de 0,11 %, à 42 ans, seulement 227 000 euros auront pu être économisés.

Selon l'hypothèse du rendement à 6 % toujours, mais en commençant à épargner à 30 ans, il faut un petit effort supplémentaire, c'est-à-dire mettre 613 euros de côté par mois, pour être millionaire à 42 ans. L'effort passe à 1 240 euros par mois si l'on commence à 40 ans.

Finalement, l'analyse de Nerdwallet met en évidence, d'une part, le fait qu'il faut commencer à épargner le plus tôt possible, pour que les intérêts générés chaque année génèrent à leur tour des intérêts l'année suivante. D'autre part, il n'est pas conseillé de tout placer sur un compte épargne - surtout au vu de l'inflation actuelle qui pourrait même entraîner une perte de pouvoir d'achat - mais investir sur d'autres supports (placements spécifiques, actions...).