Rendre plus accessible l'actualité économique et financière : voici le nouveau projet de la BNB

La Banque nationale de Belgique (BNB) a mis en ligne lundi un blog consacré à des thèmes d'actualité économique et destiné à informer le plus large public possible. L'institution dit répondre à une demande croissante de disposer d'informations accessibles sur les thèmes économiques et financiers.

Deux fois par mois, les experts de la BNB consacreront un article à un sujet d'actualité relevant de leur domaine d'expertise. Leur objectif est de rendre ces articles accessibles avec un niveau de langage "comparable à celui des principaux quotidiens belges".

La banque nationale veut aussi s'adresser au public qui ne possède pas forcément de grandes connaissances en économie.