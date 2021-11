Selon le statut de l'abonnement, Proximus augmente les tarifs de l'option TV Netflix entre un et deux euros.

L'option Netflix chez Proximus sera plus chère à partir du mois de décembre

En octobre dernier, les utilisateurs belges de Netflix apprenaient que la plateforme augmentait les prix de tous ses abonnements dans le pays. Ce jeudi, nos confrères de Geeko mettent également en lumière que Proximus annonce à son tour la hausse du prix de son option TV Netflix.

Pour la première fois depuis le lancement de la plateforme en Belgique, le prix de l'abonnement basique de Netflix a été augmenté, passant de 7,99 euros à 8,99 euros. Le tarif de l'abonnement mensuel standard (accès sur deux écrans), lui, s'est vu augmenter de 1,50 euro, passant de 11,99 euros à 13,49 euros. Pour sa part, l'abonnement mensuel Premium est passé de 15,99 euros à 17,99 euros.

Dans la même veine, Proximus augmente donc le prix de l'option TV Netflix. De manière plus précise, l’abonnement basique sera augmenté pour atteindre 8,99 euros (au lieu de 7,99 euros), l’abonnement standard coûtera 13,14 euros (au lieu de 11,99 euros) et enfin, l'abonnement Premium sera de 17,99 euros par mois (au lieu de 15,99 euros).

Proximus prévoit également d'autres augmentations de tarifs à partir du 1er janvier 2022, au niveau de la téléphonie et des abonnements télévisés. À partir de cette date, les formules Familus/Tuttimus (73,50 euros/mois), Minimus (62,50 euros/mois) et Internet+TV (62,50 euros/mois) seront majorées de 1,50 euro par mois. La hausse au 1er janvier sera de 1 euro pour les packs Tel+TV (45,99 euros/mois), Internet+Tel (62 euros/mois), Start (62,99 euros/mois), Internet Comfort (45,99 euros/mois) et Internet Maxi (51,99 euros/mois).

Au niveau de la téléphonie, si le prix des abonnements mobiles restera inchangé, celui pour les lignes fixes sera également revu à la hausse (+0,50 euro/mois).