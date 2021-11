Appartenez-vous à un secteur qui peut compter sur une hausse des salaires ?

En raison de la forte inflation actuelle et de l'indexation automatique, les salaires de certains employés vont augmenter en Belgique le 1er janvier 2022. Faites-vous partie des heureux élus ?

Selon les derniers calculs du prestataire de services en ressources humaines SD Worx, pour les plus de 400 000 employés de la commission paritaire 200 - la commission paritaire la plus importante du pays - l'indexation s'élèvera à 3,56 % en janvier 2022. Techniquement parlant, il s'agit pour les salariés d'une adaptation des salaires à la durée de vie et pour les employeurs, d'une augmentation des coûts salariaux.

La commission paritaire 200 regroupe, entre autres, les salariés des centres d'appels, des bureaux d'intérim, de l'informatique, du conseil, de la publicité, de l'imprimerie ou encore de la construction. Il s'agit de secteurs très différents.

Parmi les professions qui peuvent compter sur un salaire plus élevé l'année prochaine, on retrouve par exemple les métiers d'assistant administratif, analyste de laboratoire, comptable, chargé de communication, recruteur de consultants, documentaliste, contrôleur de factures, téléconseiller, concierge, caissier, responsable d'entrepôt, analyste marketing, ouvrier postal, ingénieur d'études, programmeur, rédacteur en chef, guide touristique, secrétaire, traducteur ou encore webmaster.

