L'organisation environnementale Bond Beter Leefmilieu et l'organisation sectorielle pour l'énergie durable ODE lancent un plaidoyer pour une facture énergétique durable et transparente. Ceux qui choisissent l'énergie verte devraient payer moins. Dans ce plaidoyer - signé par plus de 80 organisations, entreprises et experts du secteur de l'énergie - les gouvernements flamand et fédéral sont invités à réformer structurellement la facture énergétique.

En raison des nombreux prélèvements, la facture d'électricité s'apparente trop à une note d'impôt. Et cela rend l'électricité artificiellement plus chère que les combustibles fossiles, alors que l'électrification peut apporter une contribution importante à une société neutre sur le plan climatique.

C'est pourquoi Bond Beter Leefmilieu et l'ODE soutiennent que ceux qui consomment moins devraient payer moins. La composante qui reflète le coût de l'électricité pure ou du carburant devrait constituer la base de la facture. Et tous ceux qui choisissent une énergie respectueuse de l'environnement devraient également en percevoir les effets sur la note. Cela vaut également pour ceux qui font une utilisation optimale du réseau.

Une réforme du projet de loi pourrait rendre, par exemple, une pompe à chaleur - qui est plus durable qu'une chaudière fonctionnant au gaz naturel ou au fioul - plus intéressante. Aujourd'hui, cependant, il est deux fois moins coûteux de chauffer une maison avec une pompe à chaleur qu'avec une chaudière au gaz naturel.

Les signataires estiment qu'une telle pompe à chaleur devrait également être rendue accessible aux personnes ayant des moyens limités.