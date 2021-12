La Creg vient de communiquer la hausse des tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz au 1er janvier 2022.

Les tarifs sociaux augmenteront de 8,2 % pour l'électricité et de 10,5 % pour le gaz au 1er janvier 2022

Les tarifs sociaux, qui seront d'application à partir du 1er janvier 2022, augmenteront en moyenne de 8,2 % pour l'électricité et de 10,5 % pour le gaz naturel, annonce la Creg. Sans les plafonnements, les hausses de tarifs auraient été en moyenne de 33 % pour l'électricité et de 194 % pour le gaz naturel, souligne le régulateur fédéral du secteur énergétique. Les prix de l'énergie, et singulièrement du gaz, ont en effet bondi ces dernières semaines.

Le tarif social pour l'électricité et/ou le gaz naturel est un tarif réduit réservé à certaines catégories de personnes ou ménages comme les allocataires sociaux. Il est identique chez tous les fournisseurs d'énergie et inclut la composante énergie, la composante distribution (tarif du réseau de distribution) et la composante transport (tarif du réseau de transport). Depuis le 1er juillet 2020, la Creg fixe le montant du tarif social tous les trois mois.

Le gouvernement fédéral a décidé d'élargir temporairement le tarif social. Environ un million de ménages peuvent y recourir afin d'alléger l'augmentation de leur facture d'énergie. Le tarif social élargi via le Fonds social a été prolongé par le gouvernement fédéral jusqu'au 31 mars 2022.