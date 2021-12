Les Bruxellois payent moins cher leur électricité que les Wallons et les Flamands

Comparateur-Energie.be, outil de la plateforme collaborative Wikipower, le premier e-comparateur des prix de l'énergie a avoir été certifié par la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), dévoile sa toute dernière analyse de l'évolution des prix du gaz et de l'électricité en Belgique.

Tout d'abord, il en ressort qu'en 2021, les prix du gaz et de l'électricité ont - sans surprise - fortement augmenté en raison de la reprise globale de l'activité économique et d'une diminution du stockage de gaz en Europe.

Plus précisément, entre novembre 2020 et novembre 2021, la facture moyenne des ménages belges a augmenté de 452,12 euros pour l’électricité et de 1 776,19 euros pour le gaz, soit un total de 2 228,31 euros.

De plus, des disparités existent entre les Régions car les coûts de distribution ne sont pas les mêmes. Pour le gaz, les Wallons payent 272,39 euros de plus que les Flamands, et 180,61 euros de plus que les Bruxellois. Et concernant l'électricité, les Bruxellois déboursent 145,87 euros de moins que les Wallons et 64,37 euros de moins que les Flamands.

Quelles perspectives pour 2022 ?

En octobre dernier, l’Accord budgétaire fédéral a mis en place plusieurs changements décisifs pour l'année prochaine.

Premièrement, dans le cadre des contrats à tarifs variables, les fournisseurs seront obligés de facturer la redevance annuelle au prorata du nombre de jours prestés.

Deuxièmement, le consommateur sera libre dans le choix de ses acomptes mensuels. Il sera alors conseillé d’ajuster le montant des acomptes en fonction d'une estimation personnalisée de la consommation.

Troisièmement, la reconduction tacite des contrats dormants sera abolie. Enfin, la facture d’énergie sera simplifiée sur l’ensemble du territoire.

L'ensemble de ces mesures devrait octroyer plus de clarté et de liberté aux consommateurs.