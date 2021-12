Energie : la facture de la famille moyenne reste incroyablement élevée

En décembre, la facture moyenne de gaz et d'électricité d'une famille moyenne reste incroyablement élevée. C'est ce que montrent les nouveaux chiffres du régulateur de l'énergie, la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (Creg). Certains contrats deviennent toutefois légèrement moins chers.

Le niveau très élevé des prix de l'électricité et du gaz naturel s'est maintenu en décembre, selon la Creg. Dans le cas de l'électricité, les contrats variables sont même devenus en moyenne 11 % plus chers par rapport à novembre. Pour les contrats fixes, on observe une baisse de 5 % sur une base mensuelle, les plus grands acteurs affichant des baisses allant jusqu'à 10 %. Les contrats de gaz naturel deviennent légèrement moins chers par rapport à novembre, après les hausses rapides des derniers mois : -5 % pour les contrats variables et -15 % pour les contrats fixes.