Malgré la faiblesse des taux d'intérêt, le compte d'épargne reste une valeur sûre pour les Belges

C'est ce qu'ont révélé lundi les chiffres de KBC et Belfius pour 2021.

Malgré les taux d'intérêt historiquement bas, le compte d'épargne reste une valeur sûre pour les Belges. C'est ce qu'ont révélé lundi les chiffres de KBC et Belfius pour 2021. Au 31 décembre 2021, KBC disposait de 53,79 milliards d'euros en comptes d'épargne réglementés, soit une augmentation de 7,5 pour cent (3,75 milliards d'euros) par rapport à l'année précédente.

Chez Belfius, les comptes d'épargne s'élevaient à 47,9 milliards d'euros au 31 décembre dernier, soit une augmentation de 6,5 % (2,9 milliards d'euros) par rapport à l'année précédente.

Les faibles taux d'intérêt rendent moins intéressant pour les clients de transférer de l'argent d'un compte courant vers un compte d'épargne. Belfius a donc constaté qu'une grande quantité de liquidités reste sur les comptes courants des clients. La croissance de la circulation sur les comptes courants a encore été très prononcée chez Belfius l'année dernière, à 15 % (en 2019, la croissance sera de 17 %, en 2020 elle sera de 26 %).

Offre d'investissement

KBC a également indiqué que les clients se tournent de plus en plus vers l'offre d'investissement, notamment grâce à l'aide des applications numériques. L'investissement par répartition avec de petits montants devient également plus accessible.

En outre, l'intérêt pour les placements à terme est resté faible en raison de la persistance d'un climat de taux d'intérêt bas.

Par ailleurs, KBC estime que le mouvement du marché vers les fonds d'investissement durables et socialement responsables s'accélère encore. Les investissements dans ces fonds ont triplé chez KBC en deux ans, et au troisième trimestre de l'année dernière, ce chiffre était de 22,2 milliards d'euros.

Enfin, Belfius a signalé une nette augmentation de la demande de fonds relatifs à des thèmes durables tels que la mobilité, le bien-être des enfants, l'égalité (des sexes), le changement climatique, le bien-être et la bonne santé.