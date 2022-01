Les coopérateurs qui ont investi dans Electrawinds vont pouvoir récupérer leur investissement

Les coopérateurs qui ont investi voici plusieurs années dans la société d'énergie verte ostendaise Electrawinds vont pouvoir récupérer la totalité de leur investissement début 2022. Les liquidateurs de la coopérative Groenkracht appellent les 4.000 petits investisseurs concernés à se manifester pour qu'ils récupèrent leur argent.

En 2013, Electrawinds connaissait de graves problèmes financiers en raison d'une mauvaise gestion et avait été repris par la liégeoise Tecteo, devenue depuis Nethys. Les coopérateurs de Groenkracht, structure créée pour investir dans les énergies renouvelables et qui avait investi dans Electrawinds, devraient être remboursés plus tôt que prévu, est-il ressorti de l'assemblée générale annuelle de la coopérative tenue mercredi. Les liquidateurs sont parvenus à un accord avec Elicio, la filiale éolienne de Nethys, pour un remboursement anticipé de l'emprunt de 17 millions d'euros. Ce prêt ne devait normalement être acquitté que fin 2025.

L'accord porte sur un remboursement anticipé et intégral du solde impayé de l'emprunt, soit 11 millions d'euros. Ce montant sera versé fin avril à Groenkracht. Cela signifie que les coopérateurs peuvent espérer revoir leur argent début 2022. "Nous avons bon espoir que l'entièreté de l'investissement, soit 125 euros par action, pourra être récupéré. Il pourrait même y avoir une petite prime de liquidation", avancent les liquidateurs dans un communiqué.

Les coopérateurs concernés doivent se manifester auprès de Groenkracht.