Du changement si vous voyagez : la "taxe avion" concernera tous les vols

"Ce n'est pas le train qui est trop cher, c'est l'avion qui ne l'est pas assez"

Jean-Pierre Farandou, le PDG de la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF), a appelé ce mercredi à davantage taxer le transport aérien et routier, à la mesure de leur impact sur le climat, et demandé plus d'investissements publics dans le réseau ferroviaire.