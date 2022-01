"De faux crédits destinés à dérober de l'argent aux consommateurs" : voici la liste des 36 prêteurs non agréés épinglés par la FSMA

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met en garde contre les activités de prêteurs non agréés proposant de faux crédits aux consommateurs. Le gendarme financier a identifié ces derniers mois pas moins de 36 prêteurs de ce type, qui approchent de façon non sollicitée les consommateurs par le biais d'un courriel, au travers des médias sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.) ou via des publicités sur internet. "Cependant, il s'agit en réalité de faux crédits destinés à dérober de l'argent aux consommateurs. Les personnes qui les proposent se font passer pour des prêteurs agréés ou des intermédiaires de crédit enregistrés. Ils n'hésitent parfois pas à utiliser le nom ou le logo d'établissements de crédit renommés. On parle alors d'usurpation d'identité ou de 'cloning'", avertit la FSMA.

Ces malfaiteurs proposent des crédits à des conditions très, trop alléchantes et demandent aux consommateurs qui donnent suite à leur offre de préalablement couvrir certains frais liés au crédit. "Il peut par exemple s'agir d'une prime d'assurance destinée à protéger le prêteur en cas de non-remboursement du crédit, ou de frais de dossier ou administratifs, etc. Ces frais sont toutefois purement fictifs", explique la FSMA.

Dès que les consommateurs ont payé ces soi-disant frais, le "prêteur" disparaît dans la nature et il est quasiment impossible de récupérer les sommes versées.

Les 36 sociétés contre lesquelles la FSMA met en garde les consommateurs sont les suivantes :