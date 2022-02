La facture de gaz naturel approche les 4 000 euros

L'électricité et le gaz naturel sont extrêmement chers. C'est ce que démontrent une fois de plus les nouveaux chiffres du régulateur fédéral de l'énergie, la Creg. La facture annuelle moyenne de gaz naturel a augmenté en janvier pour atteindre 3 782 euros. En Wallonie, le chiffre est de près de 4 000 euros.

Mais il y a aussi un peu de bonnes nouvelles : en février, une légère baisse des prix est perceptible. La facture annuelle moyenne de gaz naturel est passée de 2 780 euros en décembre à 3 782 euros en janvier, soit une augmentation de 1 000 euros. En Flandre, la facture annuelle moyenne s'élève à 3 643 euros, à Bruxelles à 3 751 euros et en Wallonie à près de 4 000 euros (3 951 euros).

Pour être clair : tous les ménages ne paient pas une facture annuelle aussi élevée. Les chiffres du régulateur concernent les ménages ayant des contrats variables, alors que deux tiers des ménages ont des contrats fixes. De plus, les chiffres recueillis par le Creg sont les prix commerciaux moyens du mois de janvier, rapportés sur une base annuelle. Ces chiffres changent tous les mois.

Enfin, selon le Creg, il s'agit d'une surestimation. Le profil de la famille moyenne qui est pris en compte a une consommation annuelle de gaz naturel de 23 000 kWh. Mais c'est un profil qui a 10 à 15 ans. Entre-temps, les chaudières sont devenues plus rentables et les maisons sont mieux isolées. C'est pourquoi, à partir d'avril, le Creg utilisera un nouveau profil. Dans ce nouveau profil, la consommation annuelle d'une famille moyenne tombe à 17 000 kWh par an.