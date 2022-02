Doté d'un taux de 0,65 %, il propose le plus haut taux du marché.

Cette banque lance en Belgique un compte d'épargne avec le taux le plus élevé du marché

La banque espagnole Santander lance un nouveau compte d'épargne en Belgique. Doté d'un taux de 0,65 %, il propose le plus haut taux du marché, selon un classement de spaargids.be.

Toutefois, ce taux n'est valable que pour des montants variant entre 125.000 et 200.000 euros. Santander a fait le constat que des gens disposant de plus de 100.000 euros d'épargne avaient tendance à disperser leur argent dans plusieurs banques. Grâce au nouveau compte "Vision MAX", la banque veut inciter ces épargnants à se diriger vers un seul compte, même si la garantie de dépôt n'est que de 100.000 euros.



Ainsi, les épargnants qui disposent d'un montant de 125.000 à 200.000 euros peuvent bénéficier via ce compte d'un taux de base de 0,25 % et d'une prime de fidélité de 0,40 %. Pour des montants inférieurs, il faut compter sur un taux de 0,05 % et une prime de 0,40 %.