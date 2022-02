Ces astuces qui permettent de réduire votre facture télécoms

Si les prix des télécoms sont généralement plus élevés en Belgique que dans les pays voisins, les consommateurs belges peuvent réaliser des économies, par exemple en définissant mieux les services qu’ils souhaitent et en comparant régulièrement les offres.

D'après la nouvelle étude comparative menée par l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), les Belges ont la possibilité de réaliser des économies substantielles sur leur facture télécoms, pour peu qu'ils définissent mieux les services qu’ils souhaitent et qu'ils comparent régulièrement les offres.

Du côté des services mobiles, on pourrait croire que seulement trois marques sont présentes sur le marché belge : Proximus, Orange et Telenet/BASE. En effet, elles regroupent près de 90 % de la clientèle mobile du pays, tandis que les MVNO (

Mobile Virtual Network Operators,

qui ne possèdent pas leur propre réseau mobile mais utilisent celui d’un

Mobile Network Operator

ou MNO) et les marques

low cost

issues

des MNO se partagent le reste.

Or, les marques historiques (MNO) font souvent partie des plus chères du marché. Ainsi, d'après l'étude de l'IBPT, recourir aux services d’un MVNO ou d’un MNO à bas coûts peut faire baisser la facture en moyenne de 50 euros à plus de 100 euros par an, en fonction du type d'offre choisi.

©IBPT

Par ailleurs, en ce qui concerne les services fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe), des économies seraient également réalisables d'après l'étude, par une meilleure définition des besoins pour n'acheter que les services nécessaires, et une comparaison régulière des plans tarifaires pour faire jouer la concurrence. De cette façon, l'IBPT dévoile que recourir à une autre marque que Proximus-Telenet-VOO pourrait entraîner une baisse moyenne de la facture pour certains profils allant jusqu’à 215 euros par an.

©IBPT

Enfin, il est également possible d'avoir recours à des solutions mixtes, qui font appel à des fournisseurs différents pour les services fixes et mobiles.