"On se rapproche du seuil psychologique des deux euros" : le prix du carburant va augmenter dès ce week-end

L'invasion de l'Ukraine par la Russie secoue les marchés financiers. Les prix du pétrole s'enflammaient également, le baril de WTI américain a été propulsé à plus de 100 dollars, et celui de Brent à plus de 105 dollars, une première depuis 2014.

Faut-il dès lors s'attendre à une hausse des prix du carburant ? La réponse est sans ambiguïté pour Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco qui parle d'une "sérieuse augmentation des prix à la pompe dans les 48 heures." "Selon les cotations finales de ce soir, on peut s'attendre à une augmentation de cinq à six centimes pour le diesel et l'essence", explique-t-il à la RTBF. "On se rapproche dangereusement du seuil psychologique des deux euros au litre."

Le pétrole est un produit boursier, soumis à la nervosité des marchés, l'augmentation pourrait donc continuer.

Une pénurie est-elle possible ?

"Il n'y a pas de problème d'approvisionnement", affirme M. De Wulf, de la fédération sectorielle Energia, l'ancienne Fédération pétrolière. "Les réserves de pétrole russes représentent 30 % de notre consommation totale, mais seulement 0,2 % de la demande mondiale", soit environ 90 à 95 millions de barils par jour. "Les sources de pétroles sont assez diversifiées pour pouvoir s'approvisionner", ajoute Olivier Neirynck.