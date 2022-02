Voici les produits et services qui ont fortement augmenté.

Inflation : voici les produits qui ont le plus augmenté

L'inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis mars 1983, à 8,04 %, indique ce vendredi l'office statistique belge Statbel. En février, les principales hausses de prix ont concerné les carburants, l’électricité, les boissons alcoolisées, les légumes, les fruits, le gasoil de chauffage, les fleurs et plantes ainsi que le poisson et les fruits de mer. Le gaz naturel a, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.

Quelques produits et services qui ont fortement augmenté de prix par rapport à février de l'an dernier:

Gaz naturel 138,3%

Électricité 72,8%

Gasoil de chauffage 57,6%

Autres carburants (LPG) 38,4%

Diesel 26,8%

Essence 26,0%

Huiles alimentaires autres que huile d'olive 23,9%

Villages de vacances 22,0%

Quelques produits et services qui ont fortement diminué de prix par rapport à février de l'an dernier: