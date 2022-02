Ruée dans les stations-services belges avant les hausses de carburant attendues ce samedi

De nombreux automobilistes se pressaient vendredi pour faire le plein de carburant alors quedemain/samedi les prix à la pompe vont atteindre des records absolus.

"C'est le rush, c'est plus que soutenu", a indiqué vendredi Olivier Neirynck, directeur technique de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants (Brafco). "C'est le rush dans les stations services en Belgique. ll n'y a pas d'embouteillages mais (le flux) est plus que soutenu", a confirmé M. Neirynck, soulignant que la hausse de samedi était "assez spectaculaire et avait été suffisamment médiatisée" pour que les automobilistes choisissent de faire le plein.

"Les consommateurs veulent faire le plein avant l'augmentation des prix et beaucoup pensent que les prix vont continuer à augmenter avec la guerre en Ukraine", a enchéri un porte-parole de Dats24, filiale du groupe Colruyt qui observe aussi un afflux massif aux stations service.

Les prix maximaux du diesel et de l'essence 98 (E5) atteindront des niveaux record, à plus de 1,9 euro par litre samedi tandis que le prix maxima de l'essence 95 (E10) augmentera à 1,8690 euro le litre.