Le Bureau du plan revoit encore la date du nouveau dépassement de l'indice pivot en 2022

En raison de la guerre en Ukraine, le Bureau fédéral du Plan a publié ses prévisions d'inflation de mars 2022 à décembre 2023. Il s'attend à ce que l'inflation annuelle dépasse 6 %, ainsi qu'à une quatrième indexation des pensions, des prestations et des salaires de la fonction publique en un an.

Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du Plan, le prix du pétrole serait de 91 dollars le baril en 2022 et 81 dollars le baril en 2023. Et le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,13 dollar pour un euro en 2022 et 1,15 dollar pour un euro en 2023.

Sur la base de ces prévisions mensuelles, et pour la période de mars 2022 à décembre 2023, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 6,2 % en 2022 et 1,5 % en 2023, contre 2,44 % en 2021 et 0,74 % en 2020.

Une révision à la hausse expliquée principalement par une nouvelle hausse des prix de l'énergie.

Le Bureau explique sur son site web que ces prévisions tiennent compte des réactions des marchés financiers à la guerre en Ukraine jusqu'au 25 février 2022. "La situation évolue tous les jours et est très incertaine. Par conséquent, les hypothèses qui sous-tendent ces prévisions (comme les prix de gros du gaz et de l'électricité) sont particulièrement volatiles."

Augmentation de l'indice santé

L'augmentation de "l'indice santé", qui sert entre autres au calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 6,0 % en 2022 et 1,7 % en 2023, contre 2,01% en 2021 et 0,99 % en 2020. "

Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2 %, respectivement en août 2022 et en septembre 2022.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seront adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2 %, respectivement en mars 2022 et en avril 2022. Le Bureau du Plan prévoit que le prochain dépassement de l'indice pivot surviendra en juillet.

Le Bureau prévoit le prochain indice pivot (118,36) en avril 2023 et estime que l'indice pivot ultérieur (120,73) ne serait pas dépassé en 2023.