Troisième hausse des prix pour le mazout de chauffage en moins d'une semaine

Le baril de pétrole grimpe au-delà des 110 dollars et dépasse ses sommets de 2014

Les prix du baril s'affolent et continuent de grimper. Pour faire face, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et ses membres, Etats-Unis en tête, vont libérer 60 millions de barils. "Ma plus grande priorité est de ramener les prix sous contrôle", a insisté Joe Biden.