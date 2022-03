Les salaires bruts ont augmenté en Belgique

Les salaires bruts versés aux travailleurs à temps plein ont augmenté de 5,5 % entre janvier 2021 et 2022 en Belgique. La hausse des salaires bruts chez les employés a été plus importante (+7 %) que celle des ouvriers (+2,3 %), indique mercredi le prestataire RH Securex. Les coûts salariaux ont également augmenté au cours de cette période, de 6,7 % pour les employés et de 2 % pour les ouvriers. Alors que les salaires bruts versés aux employés en janvier 2021 étaient encore à peu près les mêmes qu'en janvier 2020, ceux-ci ont augmenté de 7 % en janvier de cette année par rapport au même mois l'année dernière.

Les ouvriers qui, en janvier 2021, percevaient un salaire brut inférieur de 7,3 % à celui de janvier 2020, ont vu leur salaire brut augmenter de 2,3 % en janvier 2022, ce qui est toujours inférieur de 4,8 % à celui de janvier 2020.

Concrètement, en moyenne cela signifie, selon Securex, qu'un employé gagne en 3 757 euros brut et un ouvrier 2 480 euros bruts (hors primes) en janvier 2022.

"Pour les employés, une indexation supplémentaire arrivera bientôt mais nous nous attendons surtout à de fortes augmentations du côté des ouvriers. En effet, tous les secteurs n'ont pas encore connu une indexation en janvier et, dans certains secteurs, des indexations supplémentaires sont encore à venir. Les salaires bruts augmenteront également de nouveau à mesure que l'application du chômage temporaire diminuera. En raison du chômage temporaire, les salaires bruts versés aux ouvriers sont toujours inférieurs à ceux de janvier 2020", explique Els Vanderhaegen, experte chez Securex.