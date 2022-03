L'offre de Colruyt pour les familles qui accueillent des réfugiés d'Ukraine

Le groupe a aussi rejoint un convoi d'aide d'ABInBev pour acheminer les marchandises aux réfugiés dans les zones frontalières de l'Ukraine et de la Pologne.

Colruyt accorde temporairement aux familles qui accueillent des réfugiés d'Ukraine une réduction de 3 % dans ses magasins d'alimentation. Le groupe l'a annoncé ce jeudi. Les familles d'accueil bénéficient de la réduction grâce à un enregistrement lié à leur carte de client Xtra. L'opération va durer jusqu'à la fin juin et est valable chez Colruyt, Collect&Go, Okay, Bio-Planet et Spar Colruyt Group.

Il est possible de s'inscrire via mijnxtra.be/gastamilie. Colruyt ne demande aucune preuve officielle, simplement que toute personne qui s'inscrit déclare qu'elle accueille une famille "en son âme et conscience". "Nous partons de la confiance des clients", déclare Hanne Poppe, porte-parole.

Colruyt dit avoir également livré de la nourriture et des médicaments la semaine dernière. Le groupe a rejoint un convoi d'aide d'ABInBev pour acheminer les marchandises aux réfugiés dans les zones frontalières de l'Ukraine et de la Pologne.