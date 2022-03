Air France-KLM augmente le prix des billets entre 40 et 100 euros

KLM et sa compagnie sœur Air France, réunis au sein du même groupe aéronautique, vont augmenter le prix de leurs billets pour les vols long-courriers à partir de vendredi en raison de la forte hausse des prix du pétrole, a indiqué vendredi un porte-parole de la compagnie aérienne néerlandaise au journal De Telegraaf. En conséquence, l'entreprise augmentera le prix d'un billet en classe économique de 40 euros, tandis que les voyageurs en classe affaires devront payer 100 euros de plus. L'augmentation des prix chez KLM concerne les vols intercontinentaux hors Europe et ne s'applique qu'aux nouvelles réservations. Les billets déjà achetés ne feront pas l'objet de frais supplémentaires.

Le prix du pétrole était déjà en hausse, mais la guerre en Ukraine l'a fait grimper encore plus. Il s'agit d'un nouveau revers pour les compagnies aériennes, qui volent encore toujours loin des niveaux d'avant la crise du Covid.