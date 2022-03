Apprendre à gérer son budget dès le plus jeune âge : Une semaine consacrée à l'éducation financière des enfants et ados

Destinée aux enfants du primaire et du secondaire, la "Semaine de l'argent" vise à leur apporter les notions nécessaires à gérer leur budget. Au total, 75 000 élèves prendront part à différentes activités. L'économiste Bruno Colmant donnera notamment des explications sur l'épargne et l'investissement à des élèves du secondaire. Plus de 800 classes participeront en outre au "Wikifin Quiz" pour affûter leurs connaissances financières. Un webinaire spécialement dédié au rapport des jeunes à la Bourse sera également proposé le lundi 21 mars.

Pour les élèves de primaire, l'accent sera mis sur la gestion d'un budget au travers de jeux mis à disposition de leurs enseignants : "gère tes pépètes" et "Just'in Budget".

Le vendredi 25 mars, les ministres francophones Pierre-Yves Jeholet et Caroline Désir se rendront au Wikifin Lab, le centre d'éducation financière interactif qui permet aux élèves du secondaire d'expérimenter diverses situations financières de la vie quotidienne.

"La Semaine de l'Argent nous permet chaque année de toucher plus de 75 000 jeunes qui participent aux activités organisées par Wikifin. Les cours en direct, les jeux 'Gère tes pépètes' et 'Just'in Budget', et le Wikifin Quiz offrent aux élèves d'excellentes occasions d'apprendre à gérer leur argent. Dans la société actuelle, il s'agit d'une compétence indispensable. Il n'est donc jamais trop tôt pour commencer à y préparer les jeunes", commente le président de la FSMA, Jean-Paul Servais.