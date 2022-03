Les prix du mazout de chauffage repartent à la hausse dès mercredi

Le prix du gasoil de chauffage sera plus élevé mercredi, indique le SPF Economie. Pour le gasoil de chauffage 50S, le prix du litre sera de 1,2906 euro pour des commandes de moins de 2 000 litres (+8,38 centimes), de 1,2601 euro pour des commandes de plus de 2 000 litres (+8,38 centimes) et de 1,3930 à la pompe (+8,4 centimes).

Pour des commandes de moins de 2 000 litres, le prix du litre de gasoil diesel (application chauffage) sera de 1,3143 euro soit une hausse de 8,33 centimes. Le prix du litre pour des commandes de plus de 2 000 litres sera de 1,2837 euro (hausse similaire).

Ce(s) prix résulte(nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.