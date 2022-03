Voici les produits qui ont le plus augmenté dans les supermarchés

Les supermarchés ont augmenté leurs prix en raison de la hausse toujours plus élevée de l'énergie, mais aussi des matières premières plus rares comme le blé, les huiles et le café. Les produits coûtent 4,5% plus cher que l'année passée.

La hausse la plus marquée concerne les produits en papier (+11,46%). Le papier absorbant est devenu 13,81% plus cher en moyenne qu’il y a un an comme le papier toilette (+11,49%p et les mouchoirs (+7,49%).

Sans surprise, en raisons de l'augmentation du prix du blé, le prix du pain a lui aussi augmenté (en moyenne de 7,38 %) ainsi que le prix de la farine vendue au supermarché (+5,69%).

Test Achats constate également un hausse des prix du lait au niveau national. Les produits laitiers sont donc également concernés par l'augmentation des prix. En moyenne, ils sont maintenant 6,71% plus chers qu'il y a un an. Le beurre de cuisine, le beurre de laiterie et le beurre aux herbes ont particulièrement augmenté (+15,87%). Le fromage jeune (Gouda) et l'emmental râpé aussi : 9,57% plus chers ainsi que le lait demi-écrémé: +7,28 %.

Les produits présentant la plus grande différence de prix par rapport à mars 2021 sont les spaghettis ou capellini (+26,19%). L'ensemble des produits d'épiceries est maintenant en moyenne 6,29 % plus chers qu'il y a un an. , l'huile de friture (+24,5%), le café moulu et les dosettes de café (+13,9%), la mayonnaise (+9,95%), la moutarde (+9,7%) et l'huile d'olive (+8,6%).

Enfin, la bière n'est pas en reste puisque son prix a augmenté (+9,43 % en moyenne). Autant la savourer à ce prix là.