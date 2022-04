Accueil Economie Mes Finances "Il faut avoir fait BAC+10 Philo pour réussir l'examen théorique" Entre complexité et forte croissance des coûts, le permis B est-il devenu un luxe ? Le budget nécessaire pour obtenir son permis de conduire peut rapidement exploser en cas d'échec de l'une des six étapes du processus d'apprentissage. Si un permis de conduire B est très pratique, l'obtenir est une affaire qui peut s'avérer onéreuse : il faut débourser minimum 156 euros en filière libre et au moins 1 666 euros en auto-école. ©Shutterstock Charlotte de Condé Journaliste







Aujourd'hui, le permis de conduire est une compétence de plus en plus souvent requise pour accéder à un emploi et mener une vie familiale, voire même sociale. Utiliser les transports en commun pour déposer...