La facture annuelle de gaz va diminuer de trois euros en moyenne

Les tarifs de transport de Fluxys Belgium, gestionnaire de réseau gazier, diminueront de 10 % à partir du 1er juillet 2022. Une proposition tarifaire en ce sens a été approuvée par la Creg, le régulateur du secteur énergétique. Cette réduction correspond à un montant total de 45 millions d'euros rendu sur 2022 et 2023. Selon Fluxys, cela correspond à une réduction de trois euros sur la facture annuelle d'un ménage moyen.

"La baisse tarifaire annoncée résulte de l'évolution enregistrée au niveau du compte de régularisation et s'inscrit dans la volonté de Fluxys Belgium et de la Creg de soutenir les consommateurs dans un contexte de prix élevé du gaz naturel. Cette baisse des tarifs n'a pas de répercussion sur les résultats de Fluxys Belgium", expliquent Fluxys et la Creg dans un communiqué commun.