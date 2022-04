Avez-vous le "profil type" du milliardaire ?

Pays de naissance, éducation, sexe... L'étude réalisée par le site de paris en ligne time2play sur les 50 personnes les plus fortunées du monde fait ressortir le "profil type" du milliardaire.

A noter qu'aujourd'hui, les milliardaires représentent à peine 0,0000003 % de la population mondiale.

Dans la technologique

Pour commencer, les cinq hommes les plus riches du monde ont certaines caractéristiques en commun. Parmi Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates et Mark Zuckerberg, quatre d'entre eux se sont enrichis grâce à une entreprise technologique. Les fondateurs de Facebook Mark Zuckerberg et de Microsoft Bill Gates ont tous les deux fréquenté l'université de Harvard sans y obtenir de diplôme. Quatre autres milliardaires le sont également devenu sans jamais terminer leurs études supérieures.

Bezos, Gates et Zuckerberg sont Américains.

Par ailleurs, si l'on prend en compte les 50 milliardaires les plus riches, 11 sont nés dans les années 1940, 11 dans les années 1950 et huit dans les années 1930 et 1960. Mark Zuckerberg (37 ans), Colin Huang (42 ans) et Zhang Yiming (40 ans) sont les plus jeunes du classement.

Seulement 12 % sont des femmes

De plus, 11 des 50 grandes fortunes sont nées en octobre, comme Bill Gates, Ma Huateng ou Alice Walton. Et pour ceux qui y croient, l'étude relate que 16 personnalités sur 50 sont Bélier ou Balance.

En outre, les États-Unis ont le taux de natalité de milliardaires le plus élevé avec 19 personnes sur 50, suivis par la Chine avec 11 et la France avec cinq.

L'étude souligne également que seuls six des 50 premiers milliardaires du monde sont des femmes, soit 12 %.

"Profil type"

La grande majorité des 50 personnes les plus riches du monde sont titulaires d'un diplôme universitaire, 31 pour être exact. Six ont fréquenté l'université sans en être diplômées et six n'ont pas du tout fait d'études supérieures. Plus en détails, quatre milliardaires ont fréquenté l'université de Harvard, deux celle de Princeton, deux l'université d'Arkansas et deux celle de Pennsylvanie.

Pour conclure, time2play résume le profil type du milliardaire ainsi : un homme âgé de 65 ans né aux États-Unis, qui a étudié à l'université de Harvard, ne porte pas de lunettes et a fait fortune dans la technologie pour un montant de plus de 170 milliards de dollars.