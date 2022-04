Accueil Economie Mes Finances Face à la guerre et une inflation record... Comment les Belges peuvent sauver leur épargne Pratiquement tous les postes des portefeuilles des particuliers sont influencés par la situation actuelle marquée par la hausse des prix, des taux d’intérêt et par la baisse de régime des économies développées, dont celle de la Chine, à nouveau perturbée par la pandémie. ©Shutterstock Van Campenhout Patrick

Interrogé récemment en Commission Finances et Budget de la Chambre, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, s'est livré à un exercice pédagogique très apprécié des parlementaires. Ces derniers, représentants du bon peuple, s'inquiétaient évidemment du retour d'un ennemi économique oublié : l'inflation. Ils n'ont manifestement pas fini de s'en soucier, puisque, comme l'ont souligné cette semaine les experts du Fonds monétaire international (Fmi), les paramètres économiques risquent encore de se dégrader. Et d'évoquer un pic d'inflation possible autour de 12 % cette année pour la zone...