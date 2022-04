Les factures d'électricité et de gaz atteignent des niveaux records en Flandre

La facture d'électricité et de gaz d'une famille flamande moyenne a atteint un record absolu en avril. La réduction de la TVA que le gouvernement a mise en œuvre pour tempérer la hausse des coûts de l'énergie a déjà été complètement annihilée, révèlent les chiffres du régulateur flamand de l'énergie, VREG. Les personnes qui souscrivent un contrat d'électricité en avril verront leur facture annuelle passer à 1 708 euros en moyenne, un nouveau record. Ceux qui souscriront un contrat pour le gaz naturel en avril paieront 3 659 euros par an, ce qui constitue également un record absolu.

Cela signifie que la réduction de la TVA de 21 à 6 % pour l'électricité et le gaz naturel, décidée par le gouvernement, n'est plus perceptible. Dans le cas du gaz naturel, la réduction n'a même pas été ressentie : même en tenant compte de la réduction de la TVA d'avril, la facture se situe à un niveau record. Sans la réduction de la TVA, la facture serait bien sûr encore plus élevée.