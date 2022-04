Telenet va augmenter ses tarifs de 4,7 % en juin

Le 19 juin, Telenet augmentera ses tarifs d'abonnement pour l'internet, la télévision et la téléphonie de 4,7 %. "Nous ajustons nos prix en raison de la forte inflation qui se répercute sur les coûts salariaux et les prix de l'énergie et des équipements technologiques, entre autres", a annoncé l'entreprise. La précédente augmentation des prix remonte à août de l'année dernière, où elle était de 1 %.

Ces dernières années, Telenet dit avoir suivi l'indice de santé, qui est également utilisé pour indexer les loyers et les prestations. Toutefois, ce taux est maintenant beaucoup plus élevé, à 4,7 %. "Nous avons donc examiné de manière stratégique ce que serait une augmentation correcte", déclare la porte-parole Isabelle Geeraerts.

Les clients seront informés dans les semaines à venir. Un certain nombre de tarifs ne changeront pas, notamment ceux des abonnements BASE, des forfaits de divertissement Streamz et Play Sports, ainsi que les tarifs pour la consommation en dehors des forfaits.

Les concurrents Proximus et Orange ont déjà appliqué ou annoncé des augmentations de prix cette année.