"Un couple qui dépensait 390 euros par mois au supermarché l'année dernière payera désormais 413 euros"

Les prix en supermarchés ont augmenté de 5,9 % en moyenne en un an, affirme mercredi Test Achats dans un communiqué. L'organisation de défense des consommateurs a analysé plus de 3.000 produits issus des chaînes Albert Heijn, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Aldi et Lidl.

Résultat: les prix de certains produits ont explosé. Les tomates sont devenues en moyenne 31,5 % plus chères par rapport à avril de l'année dernière, les spaghettis 30,5 % et l'huile de friture 26,2 %, précise Test Achats.

L'organisation de consommateurs a également constaté des augmentations substantielles (+20 % en moyenne) pour les produits en papier tels que le papier toilette, les rouleaux de papier de cuisine et les mouchoirs en papier.

Autres hausses de prix à deux chiffres: le café moulu (+18,6 %), la mayonnaise (+12,2 %), l'huile d'olive (+11,1 %) et la moutarde (+10,5 %).

Les produits laitiers sont maintenant en moyenne 7,7 % plus chers que l'année dernière. Le beurre en particulier (beurre tartinable, beurre de laiterie et beurre aux herbes) voit son prix continuer à augmenter (+17,9 %).

Parmi les légumes, en moyenne de 8,3 % plus chers, la hausse atteint 10,8 % pour les concombres et 9,6 % pour les pommes de terre.

Les fruits sont quant à eux devenus en moyenne 1,9 % moins chers par rapport à l'année dernière. C'est le cas pour les oranges, les mangues, les citrons et les myrtilles.

"Un couple qui dépensait en moyenne 390 euros par mois au supermarché l'année dernière dépensera désormais 413 euros pour le même caddy", souligne la porte-parole de l'organisation, Julie Frère. "Dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, c'est un nouveau coup dur pour le portefeuille de nombreux ménages."

Par ailleurs, certains espaces vides apparaissent ici et là dans les rayons des supermarchés, constate Test Achats. Ce qui peut contraindre des ménages à se tourner vers des alternatives plus chères, déplore-t-on.