Inflation : quels sont les produits qui ont le plus augmenté ?

D'après les dernières statistiques publiées par Statbel, l'office belge de statistique, l'inflation en Belgique est restée stable à 8,31 % en avril comme en mars. C'est la première fois qu'elle cesse d'augmenter depuis janvier 2021.

Mais pour le consommateur, la hausse des prix semble continue depuis quelques semaines, voire quelques mois. Alors, quels produits ont le plus augmenté en Belgique ?

Sur un mois

Par rapport au mois de mars 2022, le prix de la viande a augmenté de 2,9 % en moyenne en avril. Les tarifs du pain et des céréales ont également progressé de 2,9 %, et les légumes affichent une hausse de 3,1 % en moyenne.

De plus, l'achat de véhicules a coûté en moyenne 1,1 % de plus en avril, et l'entretien et la réparation de véhicules affichent +1 %.

Les chambres d'hôtel ont elles explosé de +10,6 %.

Côté énergie, l'inflation s'élève désormais à 54,11 %, contre 57,22 % en mars et 60,99 % en février. Ainsi, soulignons que les carburants ont coûté en moyenne 3,1 % de moins ce mois d'avril comparé à mars. Le gaz naturel a également connu une baisse de prix à hauteur de 3,5 % en moyenne, en raison de la baisse temporaire de la TVA et la prime de chauffage.

Enfin, les vêtements sont en baisse de 1,5 %, tout comme les services combinés de télécommunications, à hauteur de 1,4 %.

Sur un an

Par ailleurs, en prenant un peu de hauteur, en comparaison avec le mois d'avril 2021, c'est le prix du gaz naturel qui accuse la plus forte croissance, avec pas moins de 139,6 % d'augmentation. Cette ressource énergétique est suivie par les autres carburants (+75,1 %), le gasoil de chauffage (+57,8 %), l'électricité (+49,7 %), les hydrocarbures liquéfiés (propane, +34,7 %) et le diesel (+33,5 %).

En outre, l'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s’élève en avril à 5,09 % contre 0,47 % en novembre dernier. Les huiles alimentaires autres que l'huile d'olive arrivent juste derrière les produits énergétiques dans le palmarès des denrées qui ont le plus augmenté avec une hausse de 25,4 % (contre 13,1 % en novembre).

Pour le pain et les céréales, l’inflation s’élève respectivement à 10,2 % et 9,3 % en avril, contre 1,7 % et 0,6 % en novembre.

Enfin, dans un registre moins vital, on notera que les tarifs dans les villages de vacances ont significativement crû par rapport à avril de l'an dernier (+26,1 %).