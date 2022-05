Le prix du papier toilette et des mouchoirs pourrait bientôt augmenter

Le papier hygiénique, les mouchoirs en papier et les couches pourraient devenir plus chers en raison d'une pénurie mondiale de pâte à papier. C'est ce que relate Suzano, l'une des plus grandes entreprises du secteur. Selon l'entreprise brésilienne, la guerre en Ukraine joue un rôle décisif à cet égard.

La Russie est un important fournisseur de bois en Europe. Cependant, les sanctions contre ce pays ont paralysé le commerce et de nombreux producteurs de pâte à papier, notamment en Scandinavie, ont réduit leur production, a déclaré Walter Schalka, PDG de Suzano. "Les stocks de pâte à papier diminuent maintenant progressivement, jusqu'à atteindre un point de pénurie possible. Cela pourrait arriver", a-t-il prévenu.

Combiné à une forte demande, le prix de la pâte à papier a déjà augmenté de 40 % en Chine cette année. Mais cette hausse des prix ne réduira pas immédiatement la demande, prévoit Suzano, chez qui la production tourne à plein régime.