Accueil Economie Mes Finances Un nouvel avis sur la réforme fiscale "détonnant" Le Conseil Supérieur des Finances (CSF) va recommander au ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) de diminuer l’impôt à hauteur de 5,7 milliards d’euros. Pour financer cela, la suppression des chèques-repas, le relèvement de la TVA à 22 %, une taxation plus importante des allocations familiales… Entre autres. Vincent Van Peteghem (CD&V). ©BELGA François Mathieu Journaliste - Editorialiste





C’est un secret de polichinelle : la réforme fiscale est l’un des plus gros chantiers de la Vivaldi. Il est complexe et sensible. On s’en est vite rendu compte lorsque le travail préparatoire...