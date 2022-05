Louer son logement sur Airbnb, une solution pour rembourser son prêt hypothécaire?

D'après la nouvelle étude publiée par le comparateur de prix Uswitch, certaines villes européennes sont plus intéressantes que d'autres en matière de location de logements sur Airbnb. Ainsi, l'organisme a dressé un top 10 des villes dans lesquelles louer son logement sur la plateforme est le plus rentable, et peut donc par exemple servir à rembourser son prêt immobilier.

Il ressort de l'enquête que c'est à Dublin (Irlande), Manchester (Angleterre) et Riga (Lettonie) que louer son appartement ou sa maison sur Airbnb est le plus profitable. Le prix moyen d'un prêt immobilier dans la capitale irlandaise étant estimé à 325 560 euros pour une propriété de trois chambres, d'après Uswitch, il ne faudrait aux propriétaires que quatre ans, deux mois et 26 jours (ou 1 549 nuits) pour rembourser leur prêt. Bien entendu, louer un logement 365 jours par ans n'est pas une évidence, mais d'un point de vue mensuel, six nuits louées par mois suffisent à rembourser la mensualité du prêt.

De leur côté, les hôtes de Manchester pourraient solder leur emprunt immobilier après cinq ans, cinq mois et 27 jours (ou 2 004 nuits occupées) de location de leur propriété sur Airbnb. Un prêt hypothécaire dans la ville anglaise s'élève en moyenne à 363 600 euros, et une seule semaine de réservation suffirait à couvrir les remboursements mensuels.

Pour terminer le podium, à Riga, cinq ans, neuf mois et 17 jours (soit 2 117 nuits) de location peuvent suffire à récupérer l'intégralité des coûts d'un emprunt, d'une valeur moyenne de 218 760 euros dans la capitale lettone. Comme à Manchester, sept jours de location par mois suffisent à couvrir le remboursement mensuel.

Les villes belges plutôt rentables

Dans la suite du top 10, on trouve dans l'ordre Milan (Italie), Rome (Italie) et Porto (Portugal). Puis, ce sont les villes belges qui se démarquent, avec en 7, 8 et 9e position du classement Bruxelles, Anvers et Gand. Les propriétaires Airbnb dans la capitale devront louer leur bien pendant sept ans, 11 mois et quatre jours (2 896 nuits) pour rembourser le prix moyen d'un prêt hypothécaire estimé à 438 000 euros. Pour couvrir le remboursement mensuel, 10 jours de location par mois sont nécessaires, tout comme à Anvers.

Anvers est le huitième meilleur endroit d'Europe pour rembourser son prêt immobilier grâce à Airbnb, avec 3 023 nuits nécessaires (soit huit ans, trois mois et dix jours). Enfin, à Gand, où le montant moyen d'un prêt est de 453 000 euros d'après Uswitch, les hôtes devraient louer leur propriété pendant huit ans, sept mois et 22 jours (3 156 nuits) pour rembourser le total (11 jours de location par mois nécessaires pour rembourser la mensualité).

La ville de Londres clôture le top 10, suivie par Lyon, Madrid, Prague, Munich et Berlin.