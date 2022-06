Déclaration d'impôts: quel sort fiscal pour ces cinq mesures prises pendant la crise sanitaire ?

Réforme fiscale: pourquoi la méthode actuelle est tout simplement dépassée

La réforme fiscale est, paraît-il, sur les rails. À moins qu’elle n’ait déjà dérapé… Une analyse d'Emmanuel Degrève, conseil fiscal, partner chez Deg&Partners, professeur à l’Ephec et président du Forum For the Future à destination des professionnels du chiffre.