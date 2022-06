Accueil Economie Mes Finances "Nos vins en entrée de gamme tournent entre 5 et 7 euros" : la sélection Grands Vins de Colruyt est parfois à petits prix Le retailer joue sur deux tableaux : les magasins et le webshop. Avec des offres complémentaires. Patrick Dath-Delcambe Journaliste Le public cible sur le webshop de Colruyt mettra plus facilement la main au portefeuille. ©Shutterstock

Les Belges apprécient un bon verre de vin : plus de 90 % affirment en boire au moins une fois par semaine, selon l'agence Business France, qui s'est intéressée à notre consommation. Et pour cause : les vins français restent largement en tête des bouteilles les plus consommées en Belgique, avec une prédominance...