Prix de l'énergie en Flandre : en mai, les nouveaux contrats d'électricité et de gaz coûtaient 500 euros de moins

La facture d'électricité et de gaz d'une famille flamande moyenne a légèrement baissé en mai, selon les chiffres de l'autorité flamande de régulation de l'énergie, Vreg. En avril, les prix étaient encore à un niveau record, mais ceux qui ont conclu un contrat annuel pour l'électricité et le gaz naturel en mai paient plus de 500 euros de moins. En avril, la facture annuelle moyenne d'électricité (consommation de 3 500 kWh) s'est élevée à 1 756 euros, soit pratiquement le même montant que les prix records de janvier et février de cette année. En mai, la facture annuelle moyenne pour la même consommation a diminué pour atteindre 1 653,72 euros. Cette baisse est principalement due à la composante énergétique moins chère, plus la réduction de la TVA depuis le 1er mars. Par rapport au début de cette année, la composante énergétique est toujours plus chère.

Celui qui souscrit un contrat en mai pour le gaz naturel (consommation de 17 000 kWh) paiera 2 268,12 euros sur une base annuelle. Il s'agit d'une baisse considérable par rapport au mois d'avril, où 2 706,44 euros avaient été versés pour la même consommation. Depuis le mois d'avril, la TVA sur le gaz naturel a été ramenée de 21 à 6 %, et en mai, une composante énergétique plus faible a été ajoutée.

Pour être clair : tout le monde ne paie pas ces prix. Les chiffres de Vreg concernent les ménages qui ont conclu un contrat le mois dernier. Ceux qui ont un contrat variable devraient également bénéficier de la baisse des prix. Rien ne change pour les contrats fixes et les tarifs sociaux.