Accueil Economie Mes Finances Billets d’avion, packages, réservations... La facture sera souvent plus salée cet été L’envie de partir est là. Mais la crise sanitaire a laissé des traces et le contexte inflationniste et la guerre en Ukraine font pression sur les budgets. Anne Masset Journaliste service Economie





Le top 5 actuel pour les voyages à forfait en avion cet été selon l'Association belge des tour-opérateurs : l'Espagne, la Grèce (la photo), l'Egypte, la Turquie et le Portugal. ©Shutterstock

"Je reviens des Cinque Terre (sur la côte italienne, en dessous de Gênes, NdlR) et j'ai vu beaucoup de touristes, des Européens mais aussi des Brésiliens", raconte l'un. "Au Cap Ferret, il fallait réserver à l'avance des vélos sous peine de ne plus en trouver", s'exclame une autre. "Les prix des hôtels s'envolent à Paris et à Milan, où j'étais la semaine passée ; des nuées de touristes sont déjà là en dehors de toutes vacances scolaires",...