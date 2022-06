Crise du pouvoir d'achat: pour 40% des Belges, boucler les fins de mois est "assez difficile"

L'inflation et la hausse des prix arrivent en tête des préoccupations des Belges, citées par 55% des sondés, écrivent Le Soir et Het Laatste Nieuws dans leur édition de lundi, présentant les résultats du dernier Baromètre Le Soir- RTL-Ipsos-Het Laatste Nieuws-VTM.

Suivent les impôts et les taxes (31%) et la pauvreté et les inégalités sociales (29%). Le regard tourné vers son assiette, le Belge relègue le changement climatique (22%) en quatrième position. L'optimisme n'est guère de mise chez les répondants, puisque 47% d'entre eux pensent que leur situation financière actuelle s'est dégradée au cours des six derniers mois. Un sentiment plus prononcé encore chez les Wallons et les Bruxellois (51%) qu'en Flandre (45%).

Quatre Belges sur dix déclarent par ailleurs que boucler leurs fins de mois est "assez difficile". Un ressenti qui progresse dans les trois Régions du pays mais davantage en Wallonie (46%) et à Bruxelles (42%) qu'en Flandre (36%). Si l'on ajoute ceux qui éprouvent de grosses difficultés à nouer les deux bouts, on atteint presque la moitié de l'échantillon national (47%) et ce sentiment touche même plus d'un Bruxellois (54%) et d'un Wallon (57%) sur deux.