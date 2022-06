Electricité et gaz : les prix approchent de nouveau des records historiques

Sur les marchés de l'électricité et du gaz, on constate une nervosité croissante quant à l'approvisionnement en gaz russe.

Les prix de l'électricité et du gaz naturel en Europe approchent à nouveau des niveaux historiquement élevés, alors que les inquiétudes s'accumulent quant à l'approvisionnement en énergie pour l'hiver prochain. Sur les marchés de l'électricité et du gaz, on constate une nervosité croissante quant à l'approvisionnement en gaz russe. Il est à craindre que Moscou ne ferme encore plus les vannes, menaçant de pénuries cet hiver.

Le prix de l'électricité en Allemagne - la référence en Europe - a augmenté de 12 % rien que cette semaine, pour atteindre 287 euros par mégawattheure. Cela signifie que le prix de l'électricité se rapproche du pic absolu de 335 euros par mégawattheure, qui avait été enregistré juste avant Noël.

Il en va de même pour le prix du gaz en Europe. Ce chiffre a augmenté de 50 % en juin. Sur le marché à terme néerlandais - la référence européenne pour le gaz - le prix du gaz est passé à plus de 140 euros par kilowattheure, soit le niveau le plus élevé depuis des mois.

Ces nouvelles hausses de prix sont une mauvaise nouvelle pour l'inflation en Europe, qui, sous la pression des coûts énergétiques, a atteint son niveau le plus élevé depuis 40 ans.