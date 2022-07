Le taux d'épargne des ménages belges repart à la hausse

Le taux d'épargne des ménages est reparti à la hausse au premier trimestre, selon des statistiques publiées vendredi par la Banque nationale de Belgique (BNB). Il s'est établi à 15,7 %, contre 12,8 % au quatrième trimestre 2021, au plus haut depuis le deuxième trimestre 2021.

Lors des trois premiers mois de 2022, le revenu disponible des ménages s'est fortement accru, de 6,8 %, alors que les dépenses de consommation finale ont moins augmenté (+3,2 %).

Hausse des impôts contrebalancée

"La diminution des impôts sur le revenu et le patrimoine est la source principale de la croissance du revenu disponible, y contribuant à hauteur de 3,8 points de pourcentage. Elle contrebalance une hausse relativement importante de ces mêmes impôts observée au quatrième trimestre de 2021, et qui avait alors pesé négativement sur le revenu disponible (et le taux d'épargne) des ménages. Ces évolutions marquées d'un trimestre à l'autre sont principalement liées aux fluctuations des rôles à l'impôt des personnes physiques", constate la BNB.

Toujours au premier trimestre 2022, le taux d'investissement des ménages s'est très légèrement contracté, revenant à 10,0 % contre 10,2 % au trimestre précédent.